O prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio embarcou para Brasília, ontem (1), com destino ao Plenário do Congresso Nacional para prestigiar a posse do Senador Cid Gomes (PDT-CE).





No entanto, o prefeito de Fortaleza foi barrado e consequentemente impedido o seu acesso a cerimônia.





Ao lado dele, ficaram no Salão Negro do Senado Federal: Danilo Serpa, presidente do Porto do Pecém e Ferruccio Feitosa.





(Cearanews7)