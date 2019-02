Santa Casa de Sobral recebe currículos para várias áreas de atuação

Santa Casa de Misericórdia de Sobral está recebendo currículos para várias áreas de atuação.





O Serviço de Gestão de Recursos Humanos da Santa Casa de Misericórdia de Sobral está recebendo currículos para:





- Assistente Administrativo

- Auxiliar de Farmácia

- Auxiliar de Escritório

- Técnicos de Enfermagem





A entrega dos currículos se dará exclusivamente através do site da Instituição no Portal Trabalhe Conosco, acesse o site: www.stacasa/com.br/site/





DETALHE:

É de suma importância que ao realizar o cadastro ou atualização dos currículos, os candidatos preencham todas as informações solicitadas no formulário de currículo, e que, além do formulário, é fundamental que seja anexado uma cópia do currículo em Word ou PDF.





FONTE: BLOG ENCONTRO COM A SAÚDE