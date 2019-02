Confira a denúncia do internauta na íntegra:

"Várias ruas do bairro Padre Ibiapina ficaram alagadas na manhã de hoje, por causa de uma obra que se arrasta a vários meses e que no momento está parada, que é a drenagem das águas das chuvas no bairro. A água invadiu casas e interditou ruas."