SOLIDARIEDADE: VAMOS AJUDAR ESSA CRIANÇA QUE NECESSITA URGENTE DE AUXÍLIO

Recebi e repasso:

"POR FAVOR LEIA, É A VIDA DA MARIA EDUARDA que está em questão. Essa criança linda é a Maria Eduarda, 3 meses, de Santa Quitéria-CE, nasceu de parto prematuro, aos seis meses de gestação sua mãe sofreu eclampsia, atualmente com diagnóstico de ANÓXIA NEONATAL GRAVE, ela depende de VENTILAÇÃO MECÂNICA PARA VIVER, pois a maior sequela foi em seu pulmão. Ela encontra-se na UTI neonatal da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL desde o nascimento, no entanto, ela já recebeu alta hospitalar desde DEZEMBRO/2018, mas para ela e sua mamãe voltarem para casa, ela precisa dos seguintes materiais: 01 aparelho de aspirador de vias aéreas portátil, 01 ambu pediátrico completo, 01 bala de oxigênio, 01 ventilador mecânico portátil, 01 cama hospitalar, 01 monitor de parâmetros com oxímetro. Esse material é muito caro e a família não possui condições de custear, entrou com um processo judicial para adquirir através do SUS, mas ainda sem resposta. Diante disso resolvemos iniciar uma campanha para arrecadar recursos que possam ajudar Maria Eduarda de Lima Viana conhecer seu lar.

SUA AJUDA, com QUALQUER VALOR, poderá manter a vida dessa princesa em seu lar, ao lado de sua família.





Dados bancários da mamãe:





Cícera Maria Martins Lima

CPF: 009.980.613-44

Bradesco

Agência: 0724

Conta poupança: 1003166-4





COMPARTILHE TAMBÉM, AJUDE A CHEGAR AO MAIOR NÚMERO DE PESSOAS."