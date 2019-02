Suzane von Richthofen perde direito a saídas após flagrante em festa

Durante a saída temporária de Natal, Suzane Von Richthofen foi vista em uma festa. Por conta disso, a Vara de Execuções Criminais (VEC) de Taubaté suspendeu o direito ao benefício para a detenta. Ela cumpre pena na penitenciária de Tremembé (SP) após ser condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais, ocorrida em 2002. As informações são do G1.





A punição aplicada tem validade para as saídas de Páscoa, Dia das Mães e Dia dos Pais. No fim do ano, ela informou à Justiça que iria para a casa da família do namorado, em Angatuba (SP), mas foi vista em Taubaté (SP) e foi detida pela Polícia Militar.