Todos os 10 garotos mortos em incêndio no CT foram identificados. Veja

As chamas começaram por volta das 5h desta sexta-feira (8/2). Suspeita é de curto no ar-condicionado.

O incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, ocorrido na madrugada desta sexta-feira (8/2), deixou 10 mortos. O local, que é conhecido como Ninho do Urubu, contém uma série de irregularidades. Entre elas, a ausência de certificado contra incêndios e o fato de o dormitório ter sido construído no local onde era para ser o estacionamento.





As suspeitas sobre a origem do fogo, até o momento, apontam para um curto-circuito no ar-condicionado instalado no local.





Todos os dez garotos mortos na tragédia foram identificados. Eles eram adolescentes, com idades entre 14 e 15 anos. Veja quem são os meninos identificados que já tiveram os nomes divulgados:

Christian Esmério, de 15 anos, era goleiro das categorias de base do Flamengo. Ele era uma das maiores promessas desta geração para a Seleção Brasileira. O goleiro adolescente chegou a ser convocado para a seleção diversas vezes em sua categoria, a Sub-20, e já estava sendo cobiçado por clubes do exterior. Em sua conta no Twitter, ele chegou a postar fotos dos treinos com a seleção na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

Arthur Vinicius, de 15 anos, jogava nas categorias de base da equipe. Ele faria 15 anos neste sábado (9/2) e queria comemorar seu aniversário em casa, com a família. O adolescente era de Volta Redonda e morava com a mãe e a tia no bairro Volta Grande. No Flamengo, atuava como zagueiro há três anos. Sobrinho do meia Andinho, que jogou pelo Volta Redonda, o adolescente, no ano passado, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-15.

Pablo Henrique da Silva Matos, de 14 anos, era primo do zagueiro Werley, do Vasco. No Flamengo, atuava como zagueiro na categoria de base. Ele era natural de Oliveira, no centro-oeste de Minas. Em nota, a Câmara Municipal de Oliveira lamentou a morte de Pablo Henrique: “O adolescente era mais uma promessa do futebol oliveirense, mas infelizmente teve sua trajetória interrompida na manhã desta sexta-feira”.

Vitor Isaías, 15 anos, nasceu em Florianópolis. Na categoria de base rubro-negra desde agosto do ano passado, o jovem começou como atleta no futsal da Associação dos Pais e Atletas de Futsal (APAFF), de Florianópolis. Em 2014, foi campeão e artilheiro da Copa Catarinense Sub-11.

Bernardo Pisetta, 14 anos, nasceu em Indaial, no Vale do Itajaí. Bernardo era goleiro e estreou na base do Flamengo em agosto de 2018. Antes do time carioca, o adolescente também jogou no Athletico-PR e em diversas equipes de futsal do Vale do Itajaí.

Athila Paixão, 15 anos, natural de Lagarto (SE). O garoto era atacante e começou treinando na escolinha Geração Futuro, na cidade de Lagarto. Ele viajou ao Rio de Janeiro para fazer testes no Flamengo no dia 28 de março de 2018. No dia 9 de abril, ele recebeu a notícia de que foi aprovado nos testes e ficou no clube carioca.

Jorge Eduardo era natural de Além Paraíba (MG) e vestia a camisa 5. O adolescente, que atuava como volante, começou a jogar futebol aos 7 anos, no Democrata de Além Paraíba, projeto mantido pela Associação de Pais e Amigos do clube. Ele chegou em 2016, aos 12 anos, às categorias de base do Flamengo. Era um dos líderes e capitão da equipe campeã carioca Sub-15 em 2018. Neste ano, começaria na categoria Sub-16.

Samuel Thomas Rosa era lateral-direito do Flamengo e, atuando nessa posição, foi campeão carioca Sub-15 com a equipe em 2018. Sua família era natural de São João de Meriti, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Gedson Santos, de 14 anos, nasceu na cidade de Itararé, no interior de São Paulo. Ele começou jogando nas categorias de base do Athlético Paranaense, onde ficou até o ano passado. Em 2017, foi campeão da Taça Curitiba na categoria sub-15.

Rykelmo de Souza Viana tinha 16 anos e era natural de Limeira, cidade no interior de São Paulo. Ele jogou pelo time de sua cidade-natal, o Limeira Futebol Clube e destacou-se no Campeonato Paulista antes de chegar ao Flamengo. Foi campeão estadual sub-16 em 2018.





Feridos





Além dos 10 mortos, ao menos três garotos ficaram feridos com o incêndio que destruiu parte do CT do Flamengo. Todos eles tinham, assim como os garotos que morreram, entre 14 e 15 anos.





Cauan Emanuel Gomes Nunes, de 14 anos (foto abaixo) teve 40% do corpo queimado com as chamas. Francisco Diogo Bento Alves, de 15 anos, também sofreu queimaduras. Jhonatan Cruz Ventura, com a mesma idade, está internado em estado grave.





Tragédia





O fogo que destruiu o CT do Flamengo e tirou a vida de 10 pessoas começou na madrugada desta sexta-feira (8), por volta das 5h. O local foi completamente consumido pelo fogo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio foi controlado por volta das 7h30.





“A gente tem o local, que é o alojamento, onde os jogadores da base do Flamengo dormiam. A identificação das vítimas é feita posteriormente pela Polícia Civil”, disse o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Douglas Henaut, em entrevista à TV Globo.





Repercussão





A tragédia do Flamengo gerou repercussão entre outras equipes de futebol, no meio político e entre artistas. Corinthians, Fluminense, Vasco, entre outros, se manifestaram a respeito do tema.





O presidente Jair Bolsonaro (PSL) e o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) também fizeram publicações se solidarizando com as famílias dos jovens atletas mortos no desastre.





Entre os famosos, tanto Preta Gil quanto Neymar usaram as redes sociais para expressar seus sentimentos.





