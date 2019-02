UNINTA recebe pesquisadores da USP

O Núcleo de Bioprospecção e Experimentação Molecular Aplicada (NUBEM) em parceria com o Curso de Medicina Veterinária e o Mestrado de Biotecnologia do Centro Universitário Inta (UNINTA) promoveu, no dia 20 de fevereiro, palestra sobre o tema “Carrapatos”. O evento teve como convidado principal o pesquisador Prof. Dr. Marcelo Bahia Labruna, da Universidade de São Paulo (USP).





O momento teve como palestrantes o Prof. Dr. Marcelo Labruna e o Prof. Dr. Sebastian Muñoz Leal, Doutores em Epidemiologia Experimental Aplicada e Zoonoses pela Universidade de São Paulo. Os temas abordados pelos professores, respectivamente, foram: “Controle Estratégico de Carrapatos em Bovinos” e “Carrapatos Argasídeos: Um Problema Emergente e Negligenciado no Brasil”.





O professor convidado, Dr. Marcelo Bahia Labruna, mencionou a importância do tema para os discentes de Medicina Veterinária. “O profissional veterinário que for trabalhar com grandes animais perceberá que um dos maiores problemas em bovinos, no Brasil, é o controle de carrapatos e as doenças transmitidas por eles. As patologias causadas podem acarretar perdas de animais em grande escala. Então é imprescindível que o estudante entenda sobre a prevenção desse mal, pois ele tem que saber lidar com o problema, para evitar que os carrapatos se instalem”, declarou.





O Professor Dr. Marcelo Labruna comenta também que através da parceria com o UNINTA, está realizando pesquisas na região norte do Ceará sobre as epidemiologias causadas em cães domésticos por carrapatos. A pesquisa está sendo feita em conjunto com o docente do UNINTA, Prof. Dr. Bruno M. Teixeira e a estudante do Mestrado de Biotecnologia, Naiani N. U. Teixeira.





“Esse projeto é a linha de pesquisa da defesa de mestrado da aluna, Naiani Teixeira, que passou 6 meses analisando os dados no nosso laboratório, em São Paulo, de amostras coletadas em Sobral e nas cidades vizinhas. Tivemos bons resultados com o trabalho realizado e também podemos ter orgulho, pois é o primeiro do estado do Ceará com esse olhar”, finalizou o professor.