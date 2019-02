LAMENTÁVEL! SOLDADO DO RAIO PRATICA SUICÍDIO EM CAMOCIM

Um Policial Militar do Batalhão do RAIO, lotado na cidade de Camocim, praticou suicídio no início da noite deste domingo, dia 3. Francisco Igor da Silva, mais conhecido como Igor ou Iguim, era lotado no BPRaio aqui de Camocim, uma pessoa carismática, querido por todos e que vinha conseguindo atingir seus objetivos.





Tragédia

Por volta das 19h populares ligaram desesperados para o 190 informando sobre o triste e lamentável fato ocorrido em sua residência localizada na Rua Belo Horizonte, no bairro Boa Esperança. Houve várias ligações informando sobre um disparo de arma de fogo no dito endereço. Uma equipe policial foi ao local e constatou a veracidade da informação, já estava em óbito o jovem policial F. Silva, o qual lamentavelmente usou sua própria arma para dá fim a própria vida.



Família policial de luto

Rapidamente a notícia se espalhou e deixou toda família policial abalada, sem acreditar como uma pessoa alegre, bem sucedida na profissão e que não demonstrava sinais de tristeza nem de depressão pode cometer aquele ato insano.



5º caso

Assustadoramente este é o 5º caso de suicídio registrado em Camocim somente neste início de ano. O último caso aconteceu somente há dois dias, na sexta-feira 01. Vale ressaltar que durante todo o ano de 2018 o município de Camocim registrou apenas quatro desses sinistros.

Em nome do blog Camocim Polícia 24h e da família policial aqui de Camocim rogamos a Deus que console todos os familiares e amigos do policial militar Francisco Igor da Silva. Fique com Deus guerreiro!

(Camocim Polícia 24h)