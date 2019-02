Veículo de radialista é alvo de explosão em Itapajé nesta segunda-feira

Um aparente atentado com artefato explosivo foi registrado no início da noite desta segunda-feira (25), na Rua Quintino Cunha, no centro de Itapajé. Um veículo Fiat Siena ficou bastante avariado após a explosão, ocorrida por volta das 18:30h. O proprietário do automóvel é Clésio Marques, diretor da rádio Atitude.





Ele não descarta que tenha sido uma ação criminosa aleatória ou ainda que os supostos autores tenham se equivocado de alvo.





Logo após o estouro, policiais militares do POG, BPRAIO e COTAR foram ao local e interditaram parcialmente a via. A polícia suspeita que uma bomba de fabricação artesanal tenha sido deixada debaixo do carro. A perícia forense deverá esclarecer as causas da explosão. (CN7)