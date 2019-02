VÍDEO COM FÁBIO ASSUNÇÃO SUPOSTAMENTE EMBRIAGADO VIRALIZA NA INTERNET

Vídeo mostra um segurança pedindo que Fábio não fume dentro do estabelecimento, e o ator visivelmente alterado pede que chamem o gerente.





Na última quarta-feira (13), o ator Fábio Assunção foi filmado visivelmente alterado dentro de um hipermercado, fumando.





Segundo informações ele não chegou a fazer nada de grave, mas se recusava a sair de dentro do estabelecimento ou apagar o cigarro.





Nas imagens é possível ver que as pessoas o tratam com calma e pedem que ele vá fumar lá fora.





Ele chama o gerente, e ainda de acordo com pessoas que estava no local, ele teria ficado nervoso depois de não conseguir sacar dinheiro e ter o cartão preso no caixa eletrônico.





Veja o vídeo:

Com informações de Maetips