Bandidos invadem fazenda, matam agropecuarista a pauladas e roubam sua caminhonete importada

Um fazendeiro pode ter sido vítima de um crime de latrocínio (roubo seguido de morte) no começo da manhã desta quinta-feira (7) na região do Sertão Central do Ceará. O assassinato aconteceu em uma fazenda na localidade de Rosário, Distrito de Capitão-Mor, no Município de Pedra Branca (a 285Km de Fortaleza).





Conforme os primeiros relatos obtidos pela Polícia Militar, o crime teria acontecido por volta de 5 horas desta quinta-feira, quando bandidos invadiram a casa do agropecuarista Mauro Apolônio Paulino e o mataram a pauladas. Em seguida, fugiram do local levando objetos da residência, além do veículo da vítima, uma caminhoneta modelo Hilux.





Investigar





O delegado de Polícia Civil do Município, Thiago Salgado, informou já ter iniciado as investigações em torno do fato. Busca pistas que possam rapidamente levar as autoridades a identificar os autores do assassinato. Contudo, até agora, nenhum suspeito foi detido.





Uma equipe da Polícia Militar permanece no local do crime aguardando a chegada da Perícia Forense do Ceará (Pefoce). O corpo deverá ser encaminhado ao Núcleo da Pefoce do Município de Quixeramobim, onde legistas farão a necropsia.





Outro caso





O corpo de um homem foi resgatado, na tarde desta Quarta-Feira de Cinzas, das águas do Rio Jaguaribe, no trecho que corta a cidade de Orós. O cadáver estava submerso e foi localizado, por volta de 14h30, por moradores do local que costumam tomar banho ali. O morto foi identificado como Moacir Berto Soares, 38 anos, que estava desaparecido.





A Polícia não revelou, ainda, as causas do óbito, se foi morte por afogamento ou um caso de assassinato com a ocultação do corpo da vítima no rio.





(Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)