Câmara aprova requerimento de convite a ministro da Educação

A comissão de Educação da Câmara dos Deputados, da qual o deputado federal Moses Rodrigues (MDB/CE), é membro titular aprovou nesta manhã 20, o requerimento n° 1/2019 que convida o ministro da Educação, Ricardo Vélez,





para prestar esclarecimentos sobre suas manifestações recentes e as ações desenvolvidas pelo MEC.





Além da Comissão de Educação, no primeiro dia de votações nas comissões permanentes da Câmara dos Deputados, oito colegiados aprovaram convites para todos os ministros titulares de ministérios virem à Câmara para expor seus planos de trabalho ou discutir assuntos específicos. Muitos desses requerimentos eram de convocação e foram transformados em convites. Dessa forma, os ministros não são obrigados a vir.





O mês da mulher também foi lembrado na comissão com o pedido de Seminários Regionais para encorajar, criar e ampliar mobilizações que fortaleçam direitos e políticas para as mulheres. Parlamentares solicitaram ainda audiência pública para discutir a regulamentação da educação domiciliar, realização de palestras, pela Comissão de Educação, com educadores e especialistas em diversas áreas da educação destinadas a aprofundar temas relevantes para a educação no país.