CAMINHÃO TOMBA NA DESCIDA DA SERRA EM TIANGUÁ, MOTORISTA FICA PRESO NA CABINE

Um tombamento de um caminhão foi registrado na noite desta segunda (25), na BR 222, no trecho da descida da Serra da Ibiapaba, em Tianguá. Era por volta das 23h00, quando um caminhão com carregamento de abacaxi tombou no momento em que descia a serra. O motorista foi identificado como Elder Robson Oliveira da Rocha, 30 anos, residente em Castanhal, no Pará. O mesmo ficou preso na cabine do veículo mas foi resgatado em segurança durante um trabalho em conjunto realizado pelos Bombeiros de Sobral e Resgate de Tianguá. O motorista sofreu apenas escoriações, sendo conduzido ao hospital do município.





Policiais do Batalhão de Divisas deram apoio aos trabalhos de resgate do caminhoneiro. Estiveram no local também os policiais da PRF que tiveram de controlar o tráfego na pista que ficou parcialmente interditado.





(Ibiapaba 24 horas)