Carnaval 2019: saiba o que abre e fecha na quarta-feira de cinzas

O dia santo modifica rotinas de serviços públicos e privados.



A quarta-feira (6) dá início à quaresma, período de oração e reflexão para os cristãos. Muitos serviços são oferecidos em horário reduzido, se normalizando a partir do meio dia. Confira.





Shoppings





Na quarta-feira de cinzas, os lojistas irão trabalhar a partir das 12h. Os setores de alimentação, cinema e lazer terão funcionamento normal.





Bancos





Os bancos irão funcionar normalmente a partir das 12h. Apesar disso, os consumidores poderão utilizar os caixas eletrônicos das unidades para realizar operações simples, como saques e transferências.





Supermercados





As lojas irão funcionar normalmente, sem nenhuma alteração nos horários, segundo informações da Associação Cearense de Supermercados.





Postos de combustíveis





Segundo informou o Sindipostos, o horário de cada posto é facultativo, mas eles são obrigados a funcionar das 6h às 20h.





Enel





As lojas de atendimento abrirão a partir de 12h, da quarta de cinzas. As que funcionam apenas no período da manhã abrirão somente na quinta-feira (7).





Ainda no início do carnaval, a Enel informou que equipes de plantão seriam mantidas, em pontos estratégicos para agilizar o atendimento emergencial. O esquema envolve a área de atendimento ao cliente, que funcionará normalmente, 24 horas por dia.





