Com cantor Leonardo, desembargador diz a juízas: "Vamos comer vocês"

Jaime Machado Junior, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, se desculpou e afirmou que era somente uma “brincadeira com amigas”.





Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o desembargador Jaime Machado Junior, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), mandando um “recado” às colegas juízas ao lado do cantor sertanejo Leonardo. O magistrado cita o nome das mulheres e diz: “Nós vamos aí comer vocês”. E completa: “Ele [Leonardo] segura e eu como”. Confira:





Logo após o vídeo de desculpas, o órgão publicou outra nota com um pedido de perdão com a assinatura do próprio desembargador.





Confira a nota na íntegra:





“Na tarde de hoje fui surpreendido com a veiculação de um vídeo em que apareço ao lado do cantor Leonardo, em um encontro entre amigos, no qual faço comentários dirigidos a algumas colegas magistradas, com as quais possuo laços de amizade já de muitos anos. Inicialmente, quero esclarecer que em nenhum momento tive a intenção de ofender, menosprezar e mesmo agredir as minhas colegas, nem as mulheres em geral.





Reconheço que as colocações foram inadequadas, infelizes e que, de fato, acabam por reforçar uma cultura machista que ainda é latente em nossa sociedade. Assumo os meus erros e com eles procuro aprender. Espero que este episódio sirva de lição não só para mim, mas para todos os homens que tratam um assunto muito sério como se fosse brincadeira.”





(Metrópoles)