Concurso da UFC dobra número de vagas para técnico-administrativo

A Universidade Federal do Ceará (UFC) dobrou o número de vagas para o concurso que visa selecionar técnico-administrativos da instituição. A remuneração é de R$ 4.638,66 para os cargos de nível superior e R$ 2.904,96 para os de nível técnico e médio. As oportunidades são para o campus de Fortaleza e para Crateús.





Conforme o edital , as vagas ampliaram de 7 para 15. Do total, 13 são para Fortaleza e 2 para Crateús, com jornada de 40 horas semanais de trabalho.





As vagas são:





Nível Médio

Operador de câmera de cinema e TV (Fortaleza)

Técnico de audiovisual (Fortaleza)

Técnico de laboratório/informática (Fortaleza)

Técnico de laboratório/microbiologia do solo (Fortaleza)

Técnico de laboratório/movimento humano (Fortaleza)

Técnico de laboratório/zoologia de invertebrados marinhos (Fortaleza)

Técnico em agropecuária (Fortaleza)

Técnico de tecnologia da informação (Fortaleza)

Técnico em alimentos e laticínios (Fortaleza)

Técnico de nutrição e dietética (Fortaleza)

Tradutor-intérprete de linguagem de sinais (Fortaleza)

Técnico de laboratório/mineração (Crateús)

Técnico de tecnologia da informação/desenvolvimento de sistemas (Crateús)





Nível Superior

Psicólogo/Saúde Pública (Fortaleza)

Psicólogo/Clínica (Fortaleza)





Inscrições





O período de inscrição seguem até às 23h59min do dia 07 de abril de 2019 (horário de Fortaleza). Os interessados devem se inscrever unicamente pela internet, no site da Comissão de Concursos da UFC (CCV)





A taxa de inscrição é de R$ 120,00 para os cargos de nível superior e R$ 90,00 para os de nível técnico e médio. O pagamento é até o dia 8 de abril.





Candidatos cujas famílias estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, e tenham renda familiar mensal per capita inferior ou igual ao meio salário-mínimo nacional podem solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição. Também tem direito a isenção os doadores de medula óssea.





Provas





As provas estão previstas para serem realizadas no dia 19 de maio em Fortaleza, a partir das 9h, e devem ter duração de quatro horas. O local será informado no site do CCV no dia 15 de maio. As questões são de múltipla escolha.





O concurso também terá provas práticas para os cargos de nível técnico e médio, a serem realizadas no dia 23 de junho.





A validade do concurso é de um ano, a contar da data da publicação do seu resultado no Diário Oficial da União, mas poderá ser prorrogado por igual período, de acordo com os critérios da UFC.





Os programas de estudo devem ser divulgados no dia 1º de março.