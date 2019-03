Crianças em tratamento na Clínica Pediátrica do HRN têm festa de Carnaval

Confete, serpentina, máscaras de carnaval, perucas coloridas e muita diversão. A festa de Carnaval da Clínica Pediátrica do Hospital Regional Norte, em Sobral, do Governo do Ceará, administrado pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), reuniu 16 crianças em tratamento de saúde no hospital. Os pequenos também usaram a criatividade ao colorir desenhos e receberam dos colaboradores do HRN pinturas no rosto. A iniciativa foi da coordenação da Clínica Pediátrica em parceria com o serviço de Psicologia do Hospital.





Segundo a coordenadora da Clínica Pediátrica, a enfermeira Jamila Aguiar, a festa de Carnaval foi um momento de interação e empatia da equipe com as crianças e acompanhantes. “É um momento de descontração, que tem o intuito de promover alegria em meio ao estresse do ambiente hospitalar, melhor interação e empatia com a equipe, não só das crianças mas dos acompanhantes, pois eles sentem o zelo e a sensibilidade que a equipe tem com os pacientes”, ressalta.