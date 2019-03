CRUELDADE: Homem é preso por estuprar sogra de 101 anos

Filha da vítima, companheira do autor do crime há mais de 20 anos, instalou câmera no quarto e flagrou violência sexual.

Um caso chocante de violência de natureza sexual aconteceu em no município de Pombos, na Zona da Mata de Pernambuco, segundo a Polícia Civil, quando um homem foi filmado estuprado uma idosa de 101 anos, sua sogra.





A filha da vítima, que era companheira do agressor há 20 anos, instalou câmeras na casa, depois de desconfiar do companheiro.





Na última quinta-feira (7), a mulher viu os abusos que aconteceram pela manhã, através da câmera.





Com as imagens em mãos, ela procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Vitória de Santo Antão, município vizinho também na Zona da Mata, para denunciar o caso, uma vez que a cidade onde mora não tem atendimento policial específico para mulheres vítimas de violência.





José Bezerra da Silva, de 44 anos, foi preso no local de trabalho, confessou ter praticado o crime e não resistiu à prisão. Ele foi autuado por estupro de vulnerável e encaminhado para audiência de custódia.





(Via Maetips)