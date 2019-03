Curso de Direito UNINTA promove palestra com o tema: Brasil x EUA sob a ótica penal

O curso de Direito do Centro Universitário Inta (UNINTA), coordenado pelo Prof. Dr. Manoel de Castro Carneiro Neto, promoveu uma palestra exclusiva para os acadêmicos da instituição. A discussão girou em torno do tema “Brasil x EUA sob a ótica penal”.





Por ser uma palestra muito esperada pelos estudantes e um tema bastante discutido em sala de aula, as vagas foram esgotadas nos primeiros dias de inscrições. O auditório do UNINTA teve sua capacidade máxima de lotação preenchida.





O palestrante, Prof. Me. Alex Alves do Nascimento, com mestrado realizado na Albany Law School, em Nova Iorque, trabalhou em cima de suas experiências culturais dentro âmbito jurídico e acadêmico comparando os dois países, Brasil e EUA. Abordando a diferença entre as constituições e a esfera penal.





Conforme o coordenador do curso, Prof. Dr. Manoel de Castro Carneiro Neto o objetivo do evento é “Trabalhar em cima da influência cultural dos Estados Unidos sobre o Brasil, e muitas das atividades que aprendemos fora dos bancos da universidade, ao assistir filmes, ler livros ou artigos sobre Direito se dá na realidade norte-americana, mas quando vamos comparar academicamente é diferente da realidade do nosso país”, relatou.