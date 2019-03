DENÚNCIA: INTERNAUTA DENUNCIA ESGOTO A CÉU ABERTO HÁ VÁRIOS ANOS NO BAIRRO SANTA CASA

Confira a denúncia na íntegra?

"Solicito através deste blog uma posição da prefeitura municipal em relação a este problema que ocorre ha décadas que e entupimento da tubulação de água e esgoto no cruzamento da Rua Cel. Albuquerque com Rua Jânio Quadros no bairro da Santa Casa, pois o veiculo do SAAE já realizou a limpeza dezenas de vezes, gastando tempo e dinheiro e sem resultado, então prefeito Ivo Gomes, o senhor que incentiva a população nas redes sociais a manter a limpeza faca a sua parte pois e um problema que persiste desde que seu irmão era chefe do executivo municipal e esta localizado próximo a um dos principais hospitais do estado e a um hemocentro não e suficiente para realização de um serviço definitivo então mais respeito aos moradores e usuários."