DENÚNCIA: MOTOTAXISTAS DE SOBRAL SÃO TAXADOS DE PALHAÇOS POR SECRETÁRIO DA PREFEITURA; VÍDEO

"Diretores do sistema de moto taxistas de Sobral, vão à Prefeitura cobrar dos órgãos competentes a fiscalização da PIRATARIA que vem invadindo de forma desordenada o sistema, colocando em risco e em cheque a integridade física do profissional qualificado da área através, de ameaças e fechamentos no trânsito. A Secretaria de Mobilidade Urbana tendo como responsável da pasta O SECRETÁRIO "DAVI BASTOS" e seus subordinados: coordenador "SAULO" e auxiliar "DUDU". Sendo que o coordenador por sua vez, ameaçou chamar a Guarda para expulsar os mototaxistas da PREFEITURA e vindo em seguida o próprio SECRETÁRIO, que mostra total e pleno desequilíbrio, chamando todos os mototaxistas e seus representantes de "PALHAÇOS", ou seja, inversão total de valores, aplicação do "SISTEMA COMUNISTA" onde, o correto não tem vez e o errado prevalece. Decepção total da CATEGORIA com PREFEITURA. OS MOTOTAXISTAS REPUGNAM COM TODA VEEMÊNCIA A ATITUDE DOS EMPREGADOS DO POVO REPRESENTADOS NA PREFEITURA. CONFIRA NO VÍDEO: