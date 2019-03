Internauta denuncia o abandono da rua Onofre Muniz, ao lado da Prefeitura.

Veja a denúncia na íntegra:

"Por favor alguém me responde: Sobral tem prefeito? Acreditem ou não, esta é a situação de uma das milhares de ruas, bem no Centro de Sobral. Mas precisamente, rua Onofre Muniz, do lado da prefeitura Municipal de Sobral."