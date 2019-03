DONA MARIA DAS GRAÇAS ESTÁ DESAPARECIDA!

"Gente a minha avó desapareceu nesta segunda-feira, 18/03/2019 ,por volta das 11:00 horas da manhã. O nome dela é Maria das Graças, 58 anos, ela tem 1:55 de altura, a mesma sofre com depressão.





Eu tive informação que minha avó foi vista próximo a rodoviária de Sobral por volta de meio-dia de segunda-feira.





Ela saiu com uma blusa preta com listra nas manga e na frente tem uma bonequinha, com um short jeans azul escuro com pedraria nas pernas, sandália nude e uma bolsa preta pequena de lado .





Moramos em Sobral-Ce.





Bairro: Alto da Expectativa.





Quem tiver visto ela por favor informar a família (88) 99449-7139 ou (88)99295-4456."