EM SOBRAL: BURACOS NAS AVENIDAS DÃO ESPAÇO PARA PLANTAÇÃO DE ÁRVORES

É visível o mau estado de conservação da malha asfáltica em algumas ruas e avenidas de Sobral. Em algumas ruas a pavimentação é totalmente precária, pode-se presenciar muitas crateras, causando prejuízos aos transeuntes.





A exemplo da população da cidade de Tianguá, que plantou bananeiras na via pública, os moradores que residem na Avenida Humberto Lopes, no Bairro Domingos Olímpio, plantaram um "pé de jataí" no meio da via pública, "tapando" uma cratera. No local onde foi plantado a árvore, já foram registrados vários acidentes.





Fonte: Blog Tiro e Queda Notícias

Foto: R. Soares