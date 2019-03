Estado tem segunda morte por meningite; 44 casos da doença foram registrados

O caso ocorreu nesta semana em Fortaleza e não foi provocado pela evolução da doença meningocócica, o tipo mais grave da doença. Segundo a Secretaria da Saúde, não é preciso preocupação pois a doença se comporta conforme o esperado.





Ceará registrou mais uma morte em decorrência de meningite nesta semana. O caso ocorreu em Fortaleza e é o segundo óbito pela doença no Estado neste ano. A informação consta no último boletim semanal de doenças de notificação compulsória da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). O perfil do paciente não foi informado pelo órgão.





Diferentemente do primeiro caso registrado no dia 7, o óbito não foi resultado da doença meningocócica, a forma mais grave de infecção. Dessa vez, o registro consta sob a classificação "outras meningites".Conforme o último boletim, o Estado registrou 44 casos de meningite neste ano, sendo cinco deles por doença meningocócica e 39 por outras meningites. Os dois óbitos registrados pela doença foram em Fortaleza.





No ano passado, o Ceará teve 401 casos confirmados da doença, o que presenta uma taxa de incidência de 4,5 casos por cada grupo de 100 mil habitantes, com 37 mortes registradas.





"Não há motivo para preocupação, porque o número de casos de meningite no Estado está dentro do esperado e abaixo do notificado no mesmo período do ano passado. A doença está se comportando conforme o esperado", esclarece Sarah Mendes, supervisora do núcleo de Vigilância Epidemiólogica da Sesa.





De acordo com ela, a população não deve tomar os casos como um alerta maior. Sarah também orienta que alguns cuidados precisam ser mantidos para evitar proliferação de doenças, entre as quais a meningite. As dicas são evitar aglomerações e ambientes sem circulação de ar, lavar as mãos e fazer uso de álcool gel.





(Diário do Nordeste)

Foto ilustrativa