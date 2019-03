EUA ABREM CAMINHO PARA BRASIL INTEGRAR PROGRAMA DE "VIAJANTES CONFIÁVEIS"

Mas autoridades explicam que mesmo para os participantes do programa, os agentes podem pedir a qualquer momento uma entrevista.Depois que o Presidente da República Jair Bolsonaro anunciou que o Brasil vai isentar de visto os norte-americanos que queiram entrar no país, os EUA sinalizaram intenção de facilitar o turismo de brasileiros em seu país.





A notícia foi confirmada por declaração conjunta dos dois governos enviada após reunião de Jair Bolsonaro e Donald Trump, nesta quarta-feira (20).





“Os presidentes concordaram em dar os passos necessários para permitir a participação do Brasil no Programa de Viajantes Confiáveis ‘Global Entry’ do Departamento de Segurança Interior [dos EUA]”, diz o comunicado publicado em português e inglês.





Segundo as informações o programa prevê um acesso facilitado aos turistas ou pessoas que viagem e sejam “pré-aprovados” e de “baixo risco” que pretendem ir aos Estados Unidos.





Os participantes não serão isentos do visto: apenas terão o processo agilizado para a entrada em alguns aeroportos norte-americanos.





Esses viajantes também não precisarão se submeter as entrevistas com agentes imigratórios e esses viajantes cadastrados no programa, poderão apresentar os documentos em quiosques eletrônicos.





Nestas máquinas, os viajantes escaneiam o passaporte, colocam suas impressões digitais e preenchem uma declaração alfandegária antes de retirar as bagagens.





O programa que se chama “Global Entry”, já atende a alguns países, Argentina, Índia, Colômbia, Reino Unido, Alemanha, Panamá, Singapura, Coreia do Sul, Suíça, Taiwan, México.





(Maetips)