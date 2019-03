Floresta vence, assume vice-liderança do Estadual e tira Fortaleza do G-4

Com um gol de Erisson, o Verdão da Vila derrotou o Barbalha, no Estádio Domingão, em Horizonte, e chegou aos nove pontos na tabela de classificação. Com isso, o Leão do Pici cai para o 5º lugar.

O Floresta entrou de vez na briga pela fase semifinal do Campeonato Cearense. Com a vitória, por 1 a 0, sobre o Barbalha, na noite desta quinta-feira (28), o time comandado por Paulinho Kobayashi chegou aos nove pontos e assumiu a vice-liderança do Estadual - atrás apenas do Ceará, que tem 10 pontos. Erisson foi o autor do gol solitário do Verdão da Vila Manuel Sátiro.





O resultado também determinou a saída do Fortaleza do G-4, zona de classificação para as semifinais da competição. Completam, atualmente, a tabela, as equipes do Ferroviário (3º colocado) e Atlético/CE (4º colocado), ambos com sete pontos.





Na próxima rodada da 2ª fase do Estadual, que só começa na quarta-feira de cinzas (6), o Floresta encara o Atlético/CE, no Estádio Presidente Vargas, a partir das 16 horas do sábado (9). O Barbalha joga bem antes, na própria quarta-feira (6), contra o Guarany de Sobral, no Junco, às 21h30.





(Diário do Nordeste)

Foto Kid Jr