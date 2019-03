Foto que formou a imagem do Cristo Redentor viraliza

Foi da cidade de Agropoli, um povoado italiano da região da Campania, província de Salerno, com cerca de 19.830 habitantes, que uma foto viralizou desde a última segunda-feira, dia 4.

Imagem se espalhou rapidamente pelo mundo. Registro de Alfredo Lo Brutto, de Agropoli, na Itália.





O clique do artista Alfredo Lo Brutto formou uma imagem que lembra a do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. A fotografia ficou conhecida como o Cristo de Luz no Mar de Agropoli.





“Fiquei encantado com a visão. Eu não costumo compartilhar fotos nas mídias sociais, mas quando eu peguei essa, eu imediatamente senti que outras pessoas iriam se interessar em ver, porque é muito bonita”, disse Alfredo.





(O Povo)