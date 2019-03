Funcionários são atropelados por ex-patrão após audiência trabalhista em MG

Um motoboy de 35 anos e um chefe de cozinha, de 30, foram atropelados pelo ex-patrão após uma audiência trabalhista na tarde desta terça-feira (19) em Pouso Alegre (MG).





Segundo a Polícia Militar, o antigo patrão jogou o carro em que estava contra a motocicleta onde as vítimas estavam, no bairro Jardim Paraíso. Com a batida, as vítimas e a moto foram arrastados pela rua.





Os dois ex-funcionários ficaram feridos. Já o ex-patrão fugiu do local. A polícia foi até o endereço do ex-patrão, onde funciona um comércio de bebidas 24 horas, mas ele não foi encontrado.





A placa do carro do ex-patrão, que ficou no local do atentado, foi apreendida.





(Amo Direito)