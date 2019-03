Governo poderá lançar novo edital para auditores fiscais ainda em 2019

Segundo a Secretaria da Fazenda e o Sindicato dos Fazendários do Ceará afirmaram, ambos, que o governador Camilo Santana já está analisando as condições para confirmar o certame.





O Governo do Estado está analisando o quadro de funcionário da Secretaria da Fazenda (Sefaz) e poderá lançar um edital para auditores fiscais e outros cargos até o fim desse ano. A perspectiva foi confirmada pela Sefaz e pelo Sindicato dos Fazendários do Ceará (Sintaf).





De acordo com o diretor de organização do Sindicato, Lúcio Maia, o governador Camilo Santana afirmou que irá analisar as condições relativas ao processo para determinar quantas vagas serão abertas no edital. Representantes do Sintaf e da Sefaz estiveram reunidos, alguns dias atrás, com o chefe do executivo estadual para tratar do assunto.





Lúcio Maia ponderou que a Secretaria da Fazenda não teve reposição de pessoal por contratação em concurso desde 2007, ano do último certame. Além disso, o diretor afirma que 2019 pode terminar com um déficit muito grande de auditores, caso todos os funcionários que já podem se aposentar, peçam o benefício.





Ao todo, 200 auditores, auditores adjuntos e outro tipos de funcionários já atingiram os pré-requisitos para se aposentar este ano. Pensando nisso, Maia projeta que o ideal seria o próximo concurso oferecer "pelo menos 200 vagas".





A secretária da Fazenda, Fernanda Pacobahyba, confirmou a perspectiva de que o governador Camilo está analisando a elaboração de um novo concurso, mas não deu mais detalhes sobre outros pontos tratados durante a reunião.





(Diário do Nordeste)