Guarany busca reabilitação no Junco contra o Ferroviário

No Guarany S.C/UNINTA o treino de quinta-feira (28/02) iniciou com uma conversar no centro do campo entre o treinador Gilmar Silva e o elenco. Após o bate-papo, foi realizado um trabalho tático e treino coletivo visando o jogo de sábado, onde o Cacique enfrenta a equipe do Ferroviário, às 16h, no estádio do Junco, em Sobral..





A boa notícia para o técnico vem da disponibilidade dos atletas. Afastado por lesão, o atacante Waldinson retornou de forma integral e está a disposição de Gilmar Silva. Outra novidade é o meia-campo Leandro, que estava cumprindo suspensão pelo terceiro cartão amarelo e treinou com o restante do elenco.









Ingressos





Segundo o Diretor Administrativo do Guarany S.C/UNINTA, Thiago Dias, nesta sexta-feira (01) iniciarão as vendas dos ingressos e a distribuição das gratuidades, “A demanda dos ingressos para o jogo de sábado foi a maior parte para a geral é uma menor parte para a arquibancada. Serão 4 mil ingressos, sendo 250 cortesias, 250 gratuidades e 3,5 mil para venda.” , colocou.





Sobre a distribuição das gratuidades, os ingressos serão disponibilizados na portaria do estádio do Junco, a partir das 10h da manhã, do dia 1º de fevereiro. Para os torcedores que desejarem adquirir as entradas antecipadamente, os pontos de vendas estão na Farmácia O Rodolfo, Farmácia Hélio e na portaria do estádio do Junco.