Guarany com força máxima para decisão contra o Atlético

Pela primeira vez no Campeonato Cearense o treinador Gilmar Silva terá a sua disposição todos os atletas do elenco bugrino. Sem jogadores suspensos por cartões, a novidade para a decisão contra o Atlético é o retorno do atacante Azul, que estava no departamento médico e poderá ser utilizado.





Ocupando a terceira colocação após duas vitórias seguidas contra as equipes do Barbalha e do Ferroviário, o Guarany S.C/UNINTA busca permanecer no G4 e garantir a classificação para a Série D do Campeonato Brasileiro 2020. Em caso de empate ou vitória o Cacique do Vale quebrará um tabu que perdura há 4 anos, uma vez que desde 2014 o Guarany S.C/UNINTA não chega à fase final do Campeonato Cearense.





Como preparação para a partida, a Comissão Técnica divulgou que o elenco treina nas manhãs desta segunda (18) e na terça (19), ambos no estádio Junco. O embarque para a capital acontece na véspera do confronto, às 13h.





A partida contra o Atlético é encarada pelo Guarany S.C/UNINTA como uma decisão e acontece nesta quarta-feira (20), a partir das 21h30min, no Estádio Municipal Olímpico Horácio Domingos de Sousa, o Domingão, na cidade de Horizonte.