GUARANY DE SOBRAL GOLEIA O BARBALHA NO JUNCÃO

A chuva que banhou a cidade de Sobral no início da noite desta quarta-feira de cinzas, trouxe boas energias para um Guarany de Sobral e Barbalha recheado de gols. O jogo foi válido pela sexta rodada, na segunda fase da Série A do Campeonato Cearense.





O estreante no comando técnico do Cacique do Vale, Gilmar Silva, trouxe uma escalação bem diferente da divulgada no jogo contra o Ferroviário, que não aconteceu. Já o Barbalha, do técnico Mastrilio Veiga, foi pro jogo só na raça. A Raposa dos Canaviais trouxe apenas 14 atletas para a disputa.





Durante boa parte do primeiro tempo as duas equipes criaram chances, mas no final da primeira etapa a torcida do bugre foi inflamada pelo gol de Pedro, aos 38 minutos. O jogador, que vinha sendo reserva nos últimos jogos, aproveitou a falha da defesa colocou a bola na rede. Na comemoração, Pedro abraçou o diretor executivo do clube, Fred Gomes. No lance seguinte, Pedro quase marcou de novo, mas a bola bateu no travessão e o jogo foi para o intervalo.





Na volta para o segundo tempo, não houveram substituições. E a vibração da torcida bugrina começou logo no primeiro minuto, quando após cobrança de falta dos pés de Rodrigo Costa, o zagueiro Gleidson, que também não vinha sendo utilizado com frequência no time titular, balançou a rede em cabeçada certeira.





O Barbalha acordou depois do segundo gol e assim como no jogo das duas equipes na primeira fase marcou o gol dos visitantes e pôs fogo no jogo aos 24 minutos. As chamas foram apagadas aos 33 minutos por outro jogador que vinha sendo reserva nos jogos do bugre. O atacante Bruno Ribeiro entrou no lugar de Alex e carimbou a rede adversária com um lindo gol de voleio após cruzamento de Mateus Paraná.





O meia Jerson, outro que não vinha tendo oportunidades como titular, iniciou uma jogada pela direita e encontrou o lateral Emerson sozinho que cruzou na medida para Mateus Paraná fechar a conta da vitória rubro-negra por 4 a 1.





O trabalho do catarinense Gilmar Silva começou bem e jogadores importantes foram utilizados em suas verdadeiras posições. O meia Jeferson Maranhense é a exceção. Colocado para fazer a função de lateral esquerdo no lugar de Makeka, suspenso pelo terceiro amarelo, o jogador não foi acionado durante boa parte do jogo.





Próximos jogos





O Guarany de Sobral enfrentará o Ferroviário, às 21h30 da próxima quarta-feira (13), no Junco, em jogo atrasado da quinta rodada. Já o Barbalha encerra sua primeira trajetória na Série A do estadual jogando contra o Horizonte na outra quarta-feira (20), também às 21h30.





Público e cobertura





Poucos torcedores estiveram no Estádio do Junco. O público e renda não foi divulgado até o momento.





Reportagem de Thales Menezes / Sobral Portal de Notícias

Foto Wellington Macedo