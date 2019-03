Guarany recebe Taça de Campeão do Interior 2019

Na última quarta-feira (27), o Guarany S.C/UNINTA recebeu da Federação Cearense de Futebol (FCF) o Taça Padre Cícero, que é entregue ao Campeão do Interior do Campeonato Cearense. O troféu marca a retomada do Cacique do Vale, que no início do ano corria o risco de renunciar a vaga na elite do futebol cearense, em decorrência de problemas financeiros.





A conquista foi muito celebrada pela torcida, jogadores, comissão técnica e toda a diretoria que se fez presente no Estádio do Junco. Em nome dos jogadores, o capitão do time e paredão bugrino, o goleiro Douglas Dias, falou sobre a conquista. "Agradecemos a torcida por todo o apoio e também a todos que acreditaram neste grupo. Só temos que agradecer e seguir lutando pelo título do Cearense", declarou.





Em entrevista à imprensa, o Presidente do Cacique do Vale, Mauro Fuzaro, destacou o trabalho profissional e a motivação dos que participam deste projeto de retomada. "O título é o resultado da nossa parceria com o UNINTA e a capacidade de reação deste grupo. Temos uma vitória do profissionalismo e da entrega de todos que fazem parte deste elenco. Parabéns ao Cacique e sua valorosa torcida", colocou.





Com a taça na mão e um sorriso estampado no rosto, o patrocinador máster do Guarany de Sobral, Dr Oscar Rodrigues Junior, agradeceu a torcida por abraçar o projeto e prometeu novos investimentos. "A conquista é de todos que acreditam no Cacique do Vale. Seguiremos investindo no clube e confiantes num futuro de novas vitórias e novos títulos. Em 2020 lutaremos pelo Bicampeonato da série D", destacou.





Mesmo com a derrota diante do Fortaleza por um a zero, o Guarany segue em busca da vaga na final do Campeonato Cearense. Para tal, o Bugre precisa vencer o Leão do Pici por dois gols de diferença na partida prevista para a próxima quarta-feira (3), a partir das 21h30, na Arena Castelão.