Homem se passa por paciente e pratica assalto em hospital no Ceará

Pacientes do Hospital Regional da Unimed, no bairro São João do Tauape, em Fortaleza, foram assaltados dentro da emergência, na noite dessa sexta-feira, 15. De acordo com uma testemunha, o homem entrou tranquilamente no local, fez a classificação – processo pelo qual os usuários do plano têm que passar para receber atendimento – e, voltando para a saída do hospital, anunciou o assalto.





Segundo nota divulgada pela assessoria do hospital, o homem se passou por paciente e, dizendo que estava armado, anunciou o assalto, levando consigo três celulares de quem estava presente no momento. Ele fugiu do local em seguida. Não houve reféns. Conforme a nota, a equipe de segurança do hospital evitou uma abordagem ao homem, para não causar pânico e garantir a guarda dos presentes.





As autoridades policiais foram imediatamente acionadas e, segundo a empresa, estão realizando investigações para capturar o homem a partir das imagens de câmera de segurança cedidas pelo hospital.





O POVO Online entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e está aguardando respostas acerca das buscas ao homem.