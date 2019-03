IMPERDÍVEL! HOJE TEM JOGO ENTRE GUARANY E FORTALEZA NO JUNCÃO

Guarany de Sobral e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (27), no primeiro confronto válido pelas semifinais do Campeonato Cearense. A bola rola às 21h30, no Junco. O Fortaleza tem a vantagem e joga por dois resultados equivalentes. O Guarasol aposta no mando de campo, onde a equipe, sob o comando de Gilmar, conquistou triunfos recentes sobre Ferroviário e Barbalha. O GloboEsporte.com transmite a partida ao vivo.





Provável escalação do Guarany de Sobral: Douglas; Emerson, Alex Maranhão, Gleidson, Makeka; Jeferson Costa, Alemão, Jeferson Maranhense; Pedro Neto, Rodrigo, Alex Gol.





Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Roger Carvalho, Derley, Patrick; Matheus Alessandro, Paulo Roberto, Felipe, Araruna; Edinho, Wellington Paulista, Osvaldo.





O árbitro é Adriano Barros. Os assistentes são Jailson Albano e Renan Aguiar. O quarto árbitro é Júnior Rodrigues. O quinto árbitro é Armando Lopes.





Foto: Caio Ricard/TV Verdes Mares