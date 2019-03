INTERNAUTA DENUNCIA AS PÉSSIMAS CONDIÇÕES DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DE SOBRAL

Internauta denuncia as péssimas condições das estradas da zona rural das localidades de Estreito, Purpurema, Formosa e Pedra Branca, em Sobral.

Veja a denúncia na íntegra:

"Bom dia, mas uma vez estamos aqui para denunciar as péssimas condições, que se encontra a estrada que dá acesso as localidades de Estreito, Purpurema, Formosa e Pedra Branca. Todo período de inverno fica nessa situação. Ano passado a prefeitura apenas foi lá passou uma máquina e jogou uns barros que só piorou a situação esse ano. Os alunos toda semana perdem dois ou três dias de aula, pois devido a tanta lama o caro quebra ou atola. Os alunos relatam que há partes do percurso que o ônibus fica prestes a virar, ontem a noite depois de deixarem os alunos em casa ao retornar atolou e por Deus não virou. Não sabemos o que a prefeitura esta esperando para pelo menos tentar resolver parte dessa situação, acho que esta esperando acontecer uma tragédia que Deus livre nossos filhos, mas acho que estão esperando isso!"