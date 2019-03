O homem que se afogou nas água do Riacho Pajeú, no bairro Expectativa, foi identificado como Francisco Pereira Domingues, 40 anos, conhecido por ''Tito''. Segundo informações familiares do rapaz, ainda tentaram salvar o mesmo, mas infelizmente, não foi possível.





Confira mais detalhes na reportagem de Ivo Aragão:

Fonte: O Sobralense