MERUOCA-CE: DENUNCIA DO INTERNAUTA!

"A Cootmam/COPFORNORTE em Meruoca está de parabéns com a palhaçada que ela faz com os passageiros. Hoje fui pegar uma topic para descer pra Sobral, pois tinha que pegar ônibus para Fortaleza 13:30, chegando na parada a topic tinha saído 11:30 e a próxima tipo só seria 13:00h, ou seja, eles agora determinaram que não é mais intervalo de 1:00 de saída de uma topic pra outra não, agora é intervalões e 1:30, então me pergunto quem determina o horário de topic de uma cooperativa é quem os contratou ou os motoristas? Ninguém sabe responder essa pergunta né? E a maneira que fui tratada pelo motorista que pouco fez caso quando fiz a reclamação dizendo que aquilo era um absurdo, virou pra mim e disse esse sempre foi o horário. O que? Eu posso até não morar mais na Meruoca mais sempre soube que o intervalo de uma topic para a outra é de 1:00 no domingo. A COOTMAM/COPFORNORTE precisa tomar uma providência pois regras existem para serem cumpridas, pois quando existe um contrato estabelecido é para ser cumprido. Espero que isso não ocorra mais. E que as devidas providências sejam resolvidas. Pois o passageiro merece respeito e dignidade ao fazer uso de um transporte, até por que não é de graça não é mesmo? E que o motorista tenham mais educação com o passageiro.





TEM DIREITO QUEM DIREITO FAZ.





Com a palavra o Detran que é o órgão fiscalizador do serviço."