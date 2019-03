O neto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Arthur Lula da Silva de 7 anos, morreu nesta sexta-feira(1), vítima de meningite meningocócica.





A morte da criança ocorreu apenas 5 horas depois de ter dado entrada no Hospital Bartira, em Santo André, às 7h20 desta sexta-feira com “quadro instável” e faleceu às 12h36 “devido ao agravamento do quadro infeccioso”, causado pela meningite meningocócica.





De acordo com matéria do G1, no ano de 2018, foram registradas 1.072 ocorrências de doença meningocócica no Brasil e 218 mortes.





A meningite é a inflamação das meninges, as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. A doença pode ser causada por diversos agentes infecciosos (bactérias, vírus ou fungos).





A meningocócica é uma meningite bacteriana e, junto com a pneumocócica, é considerada uma das formas mais graves e preocupantes da doença.





Os principais sinais e sintomas da meningite bacteriana costumam se manifestar e evoluir rapidamente e podem incluir:





- Febre alta e calafrios.

- Alterações do estado mental.

- Náusea e vômitos.

- Áreas roxas, como machucados.

- Erupções, pontos vermelhos.

- Sensibilidade à luz (fotofobia)

- Dor de cabeça forte.

- Pescoço rígido (meningismo).





A meningite é contagiosa, principalmente a viral e a bacteriana, que são transmitidas de pessoa para pessoa através de gotículas de saliva ou secreção expelidas por indivíduos infectados ao falar, tossir, espirrar ou beijar.





No caso da meningite viral causada por enterovírus (vírus que habitam o intestino), a transmissão ocorre pelo contato com fezes infectadas pela via fecal-oral. (Maetips)