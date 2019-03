Operação Carnaval contará com 6.400 agentes, drones, helicópteros e até desfibriladores

Com um efetivo estimado em 6.400 agentes, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) inicia, nesta sexta-feira (1º) a “Operação Carnaval 2019”, com o objetivo de garantir a tranquilidade para todos os foliões cearenses e turistas até a Quarta-Feira de Cinzas (6). A “novidade” para a operação da festa deste ano será a utilização de drones nas praias e outros locais de grande concentração de foliões.





De acordo com o planejamento da Pasta, houve um aumento de efetivo da ordem de 4,7 por cento em relação ao Carnaval do ano passado. Serão empregados 5.500 homens da Polícia Militar, 247 da Polícia Civil, 530 do Corpo de Bombeiros Militar, 63 da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e mais 58 servidores da própria SSPDS em funções administrativas. A mobilização deste contingente começa às 18 horas de amanhã e só termina às 6 horas da quarta-feira próxima.





As autoridades ressaltaram a grande preocupação com os casos de afogamentos, que são comuns nesta época do ano, não apenas pelo Carnaval, mas pelo período de chuvas que leva muita gente aos rios, lagoas e açudes, principalmente no Interior. Nas praias também haverá aumento de homens do Corpo de Bombeiros em ações preventivas. A Corporação foi usar no litoral veículos com tração 4x4 (para rodarem na areia da praia) e equipamentos médicos como desfibriladores (utilizados em casos de parada cardíaca).





Estradas e praias





Já nas rodovias estaduais que cortam o Ceará, O Batalhão de Policiamento Rodoviário estadual (BPRE) contará com um efetivo estimado de 573 policiais militares que atuarão em conjunto com 180 servidores do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) em 75 postos avançados de fiscalização nas CEs. A tropa contará com 46 viaturas, 48 motocicletas e 20 guinchos.





A Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) vai disponibilizar de cinco helicópteros para as operações de patrulhamento aéreo, resgate de feridos em acidentes e pessoas afogadas, além do videomonitoramento das áreas de concentração de foliões, como em praias e locais de festas e desfiles.





Várias delegacias de Polícia Civil vão receber reforço de efetivo (delegados, inspetores e escrivães), pois irão funcionar em regime de plantão 24 horas em cidades como: Aracati, Camocim, Jijoca de Jericoacoara, Acopiara, Beberibe, Guaramiranga, Icapuí, Jaguaruana, Paracuru, São Benedito e Várzea Alegre. Em Fortaleza, haverá reforço de efetivo em duas delegacias plantonistas: o 2º DP (Aldeota) e o 34º (Centro).





A Perícia Forense do Ceará vai reforçar seu efetivo de médicos legistas, peritos e auxiliares em seus núcleos regionais das cidades de Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte, Canindé, Quixeramobim, Iguatu, Tauá e Russas. Peritos também serão deslocados para as delegacias de Aracati e Guaramiranga, cidades onde está previsto um grande fluxo de foliões cearenses e muitos turistas.





