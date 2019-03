Padre de 45 anos é preso ao ser flagrado dirigindo embriagado em rodovia de SP

Teste do bafômetro detectou álcool no organismo do religioso, que foi detido em Guaiçara na noite desta terça-feira (5).

Um padre de 45 anos foi preso ao ser flagrado dirigindo bêbado na Rodovia Transbrasiliana, a BR-153, em Guaiçara (SP). O flagrante aconteceu na noite desta terça-feira (5).





Os policiais abordaram o carro que ele dirigia durante uma fiscalização e, depois de fazerem o teste do bafômetro, constaram 0,52 mg de álcool por litro de sangue.





O padre Eder Zechi Dias disse à polícia que ingeriu bebida alcoólica em uma confraternização com amigos.





Após o resultado do bafômetro, ele recebeu voz de prisão e foi levado para a Central de Polícia Judiciária de Lins, onde pagou fiança de R$ 998 e foi liberado.





Ao G1, o padre informou que pediu uma contraprova de sangue, que deve sair em 90 dias. Ele disse que tomou duas latas de cerveja de manhã e só dirigiu à noite. Ele também disse que já pegou a carteira de habilitação de volta.





A Diocese foi procurada pelo G1, mas não se manifestou até o momento.





O veículo foi liberado para um condutor habilitado.