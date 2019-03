Padre é arrastado pela correnteza de barragem na CE 178 zona rural de Santana do Acaraú

A rodovia está interditada no trecho da divisa entre Santana do Acaraú e Sobral, o padre da Paróquia Senhora Santana foi arrastado e socorrido por um agricultor, os moradores estão em estado de alerta por conta do Açude Carnaúbas, que tem problemas estruturais.





Uma barragem rompeu na noite desta quarta-feira (27), na zona rural de Santana do Acaraú, o volume de água foi intenso e danificou a rodovia CE 178 que liga Sobral a Santana do Acaraú, era por volta das 18h45min quando o veículo conduzido pelo Padre Raimundo Nonato Leonardo Bastos foi levado pela correnteza, Segundo o taxista José Osmar Frota Cavalcante, que estava na hora do acidente, o padre viu a água na pista porém imaginou que fosse água da chuva, "ao passar com seu veículo o volume aumentou rapidamente e o carro foi levado pela correnteza, diante da situação um agricultor Júnior Pereira saltou na água e conseguiu salvar o religioso. O veículo foi levado pela correnteza com todos os pertences do padre", disse o taxista. O Padre foi levado ao hospital e seu estado de saúde é estável. Todos os veículos que tentaram passar pela rodovia após as 18h50min tiveram que voltar e seguir destino via Massapê ou Miraíma. O corpo de bombeiros foi acionado e compareceu ao local. Todos os motoristas foram orientados a voltar.





Após a passagem da água, por volta das 22h30min a estrutura da rodovia ficou visivelmente comprometida e o tráfego não é aconselhável pela região .





(Tribuna dos Vales)