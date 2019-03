Para defender gato, mulher mata companheiro a facadas na Grande Belém

O casal começou a discutir porque o gato teria comido a refeição da vítima, que ameaçou matar o animal.

Uma mulher assassinou o companheiro a facadas no distrito de Outeiro, na Grande Belém, na madrugada de domingo (24). Ela vivia com Joanilson do Espírito Santo Cruz, 44 anos, há sete anos. De acordo com as informações da Polícia Civil, eles se desentenderam porque a vítima teria ameaçado matar o gato de estimação dela.





O crime aconteceu no bairro Manoel Barata, quando o casal voltava de um bar. Chegaram na residência por volta das 0h30, aparentando embriaguez.





Segundo a Polícia Civil, o casal começou a discutir por causa do gato da esposa, que teria comido a refeição de Joanilson. Durante a briga, a vítima teria dito à mulher que iria matar o animal e que ela ia ter que escolher um entre os dois. A mulher pegou uma faca e golpeou o marido no lado esquerdo do peito.





Ela mesma correu para a rua e pediu ajuda dos vizinhos para socorrer a vítima. Joanilson morreu na cozinha da residência antes da chegada do atendimento médico.





A suspeita não saiu da casa e esperou a chegada da Polícia Militar. Ela foi levada para a Delegacia de Outeiro, onde foi autuada em flagrante pelo crime e transferida para Presídio Feminino, no bairro do Coqueiro, na manhã desta segunda-feira (25).





Com informações do portal G1