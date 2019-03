PM prende ladrões que furtavam fiação de TV a cabo e telefonia em cinco bairros de Fortaleza

Policiais do 22º BPM, sob o comando do major PM Bellini, desarticularam na manhã desta quinta-feira (21) parte de uma quadrilha responsável pelo furto de cabos elétricos em cinco bairros de Fortaleza. O material, usado na transmissão de sinal para telefonia e TV à cabo de três operadoras, era vendido em sucatas, galpões e oficinas de material reciclável, onde os receptadores retiravam o cobre, de alto valor no mercado. Cerca de uma tonelada de cabos, medindo cerca de três mil metros, estava escondida nas águas do Canal do Lagamar, no bairro Aerolândia.

A operação policial começou ainda na madrugada e se estendeu até por volta de 9 horas, quando os policiais militares conduziram ao 4º DP (Pio XII) dois integrantes da quadrilha, identificado como Francisco Breno Costa de Araújo, 29 anos; e Francisco Alexandre Feliciano de Castro, 32. Antes, os dois suspeitos levaram os policiais ao Lagamar, onde eles escondiam o material furtado.





Centenas de metros de cabos ficavam submersos no Canal. Para identificar o local onde o material furtado estava, os ladrões colocavam pequenas bóias que serviam de sinalizadores. “Eles só tiravam de lá quando acertavam a venda aos receptadores”, informa o oficial, comandante do 22º BPM (Papicu).





De acordo com o comandante, os ladrões disseram que vendiam cada quilo de cobre por R$ 40,00 em várias sucatas e depósitos de material reciclável. Os furtos aconteciam em, pelo menos, cinco bairros da Capital cearense: Aerolândia, São João do Tauape, Joaquim Távora, Dionísio Torres e Fátima.





Com o material apreendido foi possível identificar que os cabos furtados pertencem às operadoras Vivo, Tim e Claro.





(Blog Fernando Ribeiro)