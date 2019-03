POLÍCIA CIVIL DE COREAÚ EM AÇÃO

Policiais da Delegacia Municipal de Coreaú-CE prenderam no início da manhã de hoje, dia 08/03/2019, a pessoa de nome Romeu Norenberg Neumann, aproximadamente 60 anos de idade, contra o qual havia um mandado de prisão preventiva oriundo da Comarca de Coreaú-CE. A prisão ocorreu no distrito de Jaibaras, município de Sobral-CE.





Romeu Norenberg é suspeito de ter praticado crime de estupro na segunda quinzena do mês de maio de 2017, fato esse ocorrido na zona rural do município de Coreau-CE, contra uma vítima do município de Massapê-CE.





Os fatos ocorreram da seguinte maneira: Romeu Norenberg trabalha como vendedor ambulante, um dos objetos que ele vende é livro. Que certa vez Romeu Norenberg deu carona para uma jovem e ofereceu emprego a ela, disse ainda que pagava 10% do valor das vendas realizadas Que a referida jovem não aceitou o emprego, porém comentou com uma cunhada sobre o suposto emprego. A cunhada citada, pegou o número telefônico que Romeu Norenberg havia deixado e ligou para ele. E, aproximadamente pelo dia 19/05/2017, foi até o município de Massapê-CE, pegou a vítima e saiu para vender livros.





No dia seguinte, novamente Romeu Norenberg foi até a casa da vítima, a pegou e saíram com destino ao município de Meruoca-CE para novamente vender livros, porém Romeu Norenberg foi para o município de Coreaú-CE e, em determinado local ermo, parou o carro e obrigou a ofendida a manter conjunção carnal com ele, sob a ameaça de que caso ela se recusasse, ele a deixaria no meio do mato, local onde ele estavam. Após manter relações sexuais com a vítima, Romeu Norenberg foi deixa-la em casa.





A vítima, mesmo abatida com toda essa situação, conseguiu anotar os números da placa do carro do suspeito, que é um Gol de cor branca, com placa de Joinvile-SC. Que após esse fato Romeu Norenberg desapareceu, sem deixar qualquer indícios de onde estava.





O ofendida registrou o fato na delegacia, crime esse que passou a ser investigados pela equipe de policiais civis de Coreaú-CE e, após mais de um ano de investigação, o suspeito foi identificado e devidamente preso, o qual está à disposição do Poder judiciário.





Importante ressaltar que caso outras mulheres tenham sido vítimas desse investigado, orienta-se que elas procurem a delegacia mais próxima e registre o caso e, se já estiverem registrado a ocorrência, comparecer novamente a delegacia para de fato saber se a pessoa acima citada é o infrator.





(Sobral 24 horas)