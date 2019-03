POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE ACUSADO DE TRÁFICO DE DROGAS

Nesta quinta-feira, dia 14, por volta das 23h15min, uma ação conjunta do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas e do Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional de Sobral, logrou êxito em efetuar a prisão de João Batista Feitosa, vulgo “Lobão”, indivíduo suspeito de traficar drogas há muitos anos na cidade de Sobral. Investigadores da policia civil já haviam levantado informações de que o suspeito trazia as drogas de Fortaleza para Sobral, sendo seu modus operandi sempre o mesmo, ou seja, utilizava-se do transporte rodoviário para facilitar sua ações ilícitas. As equipes de policiais empreenderam diligências até o terminal rodoviário de Sobral, onde conseguiram prender o acusado na posse de substância entorpecente, popularmente conhecida como cocaína e uma balança de precisão. Dando continuidade nas investigações, na residência do “Lobão”, foi encontrado mais uma balança de precisão e um usuário que aguardava a chegada da droga para efetuar compra.





(Sobral 24 horas)