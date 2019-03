POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE ACUSADOS DO ASSASSINATO DE RAKIMA

A Polícia Civil de Sobral, através do Núcleo de Homicídios, Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas e de Policiais da Delegacia Regional de Sobral, bem como o apoio do Núcleo Avançado de Inteligência – NAI, prendeu em flagrante os acusados de praticarem o homicídio ocorrido hoje, por volta de 01:30 da manhã, no Bairro Alto da Brasília, na arquibancada da Areninha Teco-Teco, em que foi vítima RAKIMA CARNEIRO DE SOUSA. Logo após realizar os levantamentos iniciais, ainda no local do crime, os policiais civis diligenciaram e conseguiram obter êxito no trabalho investigativo que culminou na apreensão do menor que efetuou os disparos contra a vítima e do mandante do crime, de nome José Wilson da Silva Alves (Wilsinho da Rua da Lama). A Polícia Civil informa que poucas horas após o crime, por volta de 4:00 hs da manhã, os suspeitos já haviam sido presos. De acordo com a Polícia Civil, a motivação da morte está relacionada com a briga entre as facções criminosas e tráfico de drogas. A investigação culminou ainda na apreensão da arma de fogo utilizada no crime, um revólver calibre 38 com 06 (seis) munições deflagradas, além de drogas e material para embalar. Os presos já encontram-se recolhidos na Penitenciária Industrial de Sobral e no Núcleo de Menores.





(Polícia Civil)