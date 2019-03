Polícia Civil de Sobral promove ação em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

Na manhã de sexta-feira, dia 08 (Dia Internacional da Mulher), Policiais Civis da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sobral, que tem como Delegada Dra. Adriana Savi, fizeram uma singela homenagem a todas mulheres de Sobral, proporcionando um café da manhã para as mulheres e oferecendo serviços como corte de cabelo, manicure e medição de pressão arterial. O evento contou com a participação das Agentes do Centro de Referencia e do PSF do bairro Tamarindo. A Delegacia de Defesa da Mulher agradece a participação de todas as Mulheres e ressalta que está sempre à disposição para protegê-las de qualquer ato de violência no âmbito da Lei Maria da Penha.

