POLÍCIA CIVIL DO CEARÁ EM AÇÃO!

Adolescente estuprada por 10 anos denuncia seis tios no Crato; cinco foram presos.



A violência começou após a morte do pai da vítima, quando ela tinha 7 anos; um dos suspeitos está foragido.





Uma adolescente de 17 anos denunciou seis irmãos do pai dela por estupros continuados durante 10 anos no Crato, na Região do Cariri. Na manhã desta sexta-feira (1º), a Polícia Civil cumpriu os mandados de prisão temporária e capturou cinco deles. Um está foragido.





A violência contra a jovem começou após a morte do pai dela, quando ela tinha 7 anos de idade. A própria vítima fez a denúncia anonimamente no fim do ano passado.



Com informações do DN